Informations pratiques

Mauzé-sur-le-Mignon

Les Mauz’Estivales Cinéma en plein air à Mauzé-sur-le-Mignon

3 Rue du Port Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Cet été, un nouveau rendez-vous fait son apparition Mauz’Estivales

Cette première édition est le point de départ d’un projet que nous souhaitons construire en tenant compte de vos idées, vos envies et vos retours, afin d’imaginer ensemble les Mauz’Estivales 2027.

Ce n’est que le début de l’aventure… .

3 Rue du Port Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 26 30 35 mairie@ville-mauze-mignon.fr

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English : Les Mauz’Estivales Cinéma en plein air à Mauzé-sur-le-Mignon

L’événement Les Mauz’Estivales Cinéma en plein air à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Niort Marais Poitevin