Les médias et l’intelligence artificielle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Après Internet et les réseaux sociaux, l’IA générative constitue la troisième grande révolution numérique.

L’intelligence artificielle transforme en profondeur la manière dont l’information est produite, vérifiée et diffusée. Les médias réagissent de deux façons : en encadrant son usage dans les contenus éditoriaux, mais également en s’en emparant comme d’un outil permettant de développer de nouveaux services.

Nous vous invitons à venir explorer ce sujet lors d’une rencontre avec Gilles van Kote, directeur délégué du journal Le Monde, en charge des relations avec les lecteurs. Un moment d’échange privilégié pour mieux comprendre les mutations en cours, poser vos questions et débattre ensemble de l’avenir de l’information.

Cet atelier est proposé par la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, dans le cadre des Ateliers ouverts à tous.

L’intelligence artificielle bouleverse déjà notre quotidien… mais qu’en est-il du journalisme ?

Le mardi 14 avril 2026

de 12h00 à 13h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T12:00:00+02:00_2026-04-14T13:30:00+02:00

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

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