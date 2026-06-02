Cordes-sur-Ciel

Les Médiévales de Cordes Sur Ciel 2026

Place de la Halle Cordes-Sur-Ciel Cordes-sur-Ciel Tarn

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Chaque été les Médiévales de Cordes sur Ciel font revivre le Moyen Âge avec parades, spectacles, musiques anciennes, artisans et animations dans les ruelles de la cité médiévale.

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Place de la Halle Cordes-Sur-Ciel Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie +33 6 73 45 74 24 medievales.cordes@gmail.com

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English :

Every summer, the Médiévales de Cordes sur Ciel bring the Middle Ages to life with parades, shows, old-time music, craftsmen and entertainment in the narrow streets of the medieval town.

L’événement Les Médiévales de Cordes Sur Ciel 2026 Cordes-sur-Ciel a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Toscane Occitane