Informations pratiques

Rixheim

Les médiévales de Rixheim

28 rue Zuber Rixheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plongez dans une ambiance médiévale pendant deux jours campements, démonstration de vol de rapaces, tournois équestres, animations, jeux pour enfants, musique, danses, marché artisanal, défilé, démonstrations de métiers anciens, spectacle de feu et pyrotechnie, restauration, et beaucoup d’autres surprises.

Pendant deux jours, remontez le temps et laissez-vous transporter au cœur du Moyen Âge. Les rues de la cité s’animent au rythme des troubadours, des saltimbanques et des cracheurs de feu, tandis que les campements médiévaux, les artisans et les marchands recréent l’atmosphère des grandes foires d’autrefois.

Tout au long de la fête, spectacles, démonstrations de métiers anciens, musiques, danses et défilés rythment la journée. Les enfants profitent de nombreux jeux et animations, pendant que les visiteurs flânent parmi les étals du marché artisanal. Une immersion festive et conviviale qui vous invite à découvrir les savoir-faire, les traditions et l’ambiance fascinante du Moyen Âge. .

28 rue Zuber Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 57 09

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English :

Immerse yourself in a medieval atmosphere for two days: encampments, raptor flight demonstrations, equestrian tournaments, entertainment, children?s games, music, dances, craft market, parade, demonstrations of ancient crafts, fireworks and pyrotechnics, catering, and many other surprises.

L’événement Les médiévales de Rixheim Rixheim a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace