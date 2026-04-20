Ifs

Les Médiévales du Valhalla

992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les Médiévales du Valhalla font leur retour le 9 mai 2026 à Ifs, près de Caen, pour une troisième édition placée sous le signe de la convivialité et de l’immersion historique.

Les Médiévales du Valhalla font leur retour le 9 mai 2026 à Ifs, près de Caen, pour une troisième édition placée sous le signe de la convivialité et de l’immersion historique. Organisé en extérieur, cet événement propose une journée festive ouverte à tous, dans une ambiance inspirée des univers médiévaux et vikings.

Les visiteurs pourront découvrir un marché artisanal réunissant 17 exposants, assister à des démonstrations de savoir-faire tels que la forge et le travail du cuir, et profiter de nombreuses animations tout au long de la journée. Parmi les activités proposées figurent le lancer de haches, le tir à l’arc, le béhourd ainsi que le trollball. Des jeux en bois géants seront également accessibles pour petits et grands.

La journée sera rythmée par des moments forts, dont un spectacle de feu, et complétée par une offre de restauration et de boissons sur place.

Accessible à un large public, cet événement constitue une occasion idéale de découvrir un univers médiéval vivant et interactif, au cœur de la Normandie. .

992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

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English : Les Médiévales du Valhalla

The Médiévales du Valhalla will be back on 9 May 2026 in Ifs, near Caen, for a third edition that will be all about conviviality and historical immersion.

L’événement Les Médiévales du Valhalla Ifs a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité