Informations pratiques

Eschau

Les Médiévales

Eschau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Lors de ce week-end festif, chevaliers et troubadours prennent possession du village d’Eschau pour la plus grande joie des participants. L’événement attire tous les deux ans plusieurs milliers de visiteurs. Prochaine édition en 2026. Au programme musiques, danses, spectacle, artisanat, visites guidées, jeux et ripailles dans les tavernes escoviennes. L‘occasion idéale pour faire renaître les costumes, les rites et les coutumes d’antan.

Prochaine édition en 2028. .

Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 03 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Médiévales Eschau a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg