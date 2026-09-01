Les Médiévales Mimizan
dimanche 20 septembre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Les Médiévales
Musée Prieuré Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Toute la journée Ateliers d’Enluminures avec le Houn’s Club, Tir à l’Arc avec Les Archers du Born, Jeux d’Échecs avec le Fou Ensablé (ASEM échiquier mimizanais), Jeux Médiévaux avec Mimiz’Up, Maquillage avec Milly Colore et Démonstrations d’Artisanat
Dès 10h Marché Médiéval et Taverne
10h Ateliers d’Enluminures avec le Houn’s Club, 10 personnes max
11h Au feu le pot au feu Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore
15h Marre du Pavé Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore
17h Mordiable théâtre avec la Cie Okto
19h Entre fols avec Les Compagnons de l’Aurore pot de clôture musical .
Musée Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61 musee@mimizan.com
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English : Les Médiévales
L’événement Les Médiévales Mimizan a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Mimizan
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