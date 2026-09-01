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AGENDA · Mimizan

Les Médiévales Mimizan

dimanche 20 septembre 2026 · Mimizan

Les Médiévales Mimizan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Musée Prieuré
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif

Mimizan

Les Médiévales

Musée Prieuré Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Toute la journée Ateliers d’Enluminures avec le Houn’s Club, Tir à l’Arc avec Les Archers du Born, Jeux d’Échecs avec le Fou Ensablé (ASEM échiquier mimizanais), Jeux Médiévaux avec Mimiz’Up, Maquillage avec Milly Colore et Démonstrations d’Artisanat

Dès 10h Marché Médiéval et Taverne

10h Ateliers d’Enluminures avec le Houn’s Club, 10 personnes max
11h Au feu le pot au feu Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore

15h Marre du Pavé Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore

17h Mordiable théâtre avec la Cie Okto

19h Entre fols avec Les Compagnons de l’Aurore pot de clôture musical   .

Musée Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61  musee@mimizan.com

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English : Les Médiévales

L’événement Les Médiévales Mimizan a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Mimizan

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