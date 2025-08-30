Les Médiévales Montigny-en-Ostrevent

Les Médiévales Montigny-en-Ostrevent samedi 2 mai 2026.

Les Médiévales

266 Rue du Château Montigny-en-Ostrevent Nord

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Chaque année, le premier dimanche de mai, le château remonte le temps et se transforme en véritable terrain de jeu médiéval ! On se retrouve tous ensemble, en famille ou entre amis, pour une grande fête où rires, danses, festins et rencontres en costumes d’époque sont au rendez-vous.

Deux campements vous accueillent pour plonger dans l’ambiance du Moyen Âge marché médiéval, village paysan, spectacles et animations qui s’enchaînent toute la journée. Entre les combats de chevaliers, les archers à l’œuvre, les cracheurs de feu et les petites scènes théâtralisées, impossible de s’ennuyer !

Les enfants aussi ont droit à leur aventure ateliers de poterie, vannerie d’antan, construction d’un mini-village en torchis… ils repartent les yeux brillants et les mains pleines de souvenirs. Et parce qu’une fête sans animaux ne serait pas complète, place aux chevaux majestueux, aux élégants lévriers et même aux lamas qui prêtent leur laine pour le filage !

Et bien sûr, qui dit fête médiévale dit bons festins ! Sur place, vous aurez le choix grignoter sur les campements ou partager un repas traditionnel dans le décor unique du château.

Bref, c’est LE rendez-vous incontournable du printemps une journée hors du temps, conviviale et festive, où chacun trouve son bonheur. 6 .

266 Rue du Château Montigny-en-Ostrevent 59182 Nord Hauts-de-France lesmedievales.montigny@gmail.com

