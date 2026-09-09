Les Médiévales : un week-end au coeur de l’Histoire !, Chateau de la Salvetat, La Salvetat-Saint-Gilles

Informations pratiques

Les Médiévales : un week-end au coeur de l’Histoire ! 19 et 20 septembre Chateau de la Salvetat Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Médiévales : un week-end au cœur de l’histoire !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de La Salvetat-Saint-Gilles vous donner rendez-vous pour Les Médiévales !

️ Samedi 19 septembre de 14h30 à 22h et dimanche 20 septembre de 10h à 18h, venez profiter en famille d’un week-end festif au cœur du patrimoine de la commune.

Au programme : campement et marché médiéval, démonstrations de forge et de tournage sur bois, manège, jeux en bois, spectacles et déambulations, tournois de chevalerie, jonglerie de feu et bien d’autres animations !

Des visites guidées du chantier de restauration du Château seront également proposées sur réservation (rdv sur le site de la mairie), ainsi que des visites guidées de l’Eglise.

Gourmandises, buvette et restauration seront disponibles tout au long du week-end.

Retrouvez le programme complet et toutes les informations pratiques sur le flyer ou sur le site de la mairie :https://www.lasalvetat31.fr/ !

Au plaisir de vous accueillir aux Médiévales !

Chateau de la Salvetat Place Jean Jaurès, 31880 La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles 31880 Haute-Garonne Occitanie https://www.lasalvetat31.fr/ https://www.instagram.com/villelasalvetat/ [{« link »: « https://www.lasalvetat31.fr/ »}] Situé au cœur de La Salvetat-Saint-Gilles, le château est l’un des grands témoins de l’histoire médiévale de l’Ouest toulousain. Édifié à l’origine entre 1088 et 1096 à la demande de Raymond IV, comte de Toulouse, il fut d’abord une place forte défensive avant d’être transformé, au XVIIe siècle, en demeure d’agrément. Classé au titre des monuments historiques en 2007, il fait aujourd’hui l’objet d’un important projet de restauration et de valorisation culturelle.

Les Médiévales : un week-end au cœur de l’histoire !

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