LES MERCREDIS AU PAYS LE JARDIN DEBOUT 8 JUILLET 2026 10H00 Hérépian
LES MERCREDIS AU PAYS LE JARDIN DEBOUT 8 JUILLET 2026 10H00 Hérépian mercredi 8 juillet 2026.
LES MERCREDIS AU PAYS LE JARDIN DEBOUT 8 JUILLET 2026 10H00
Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
MERCREDI 8 JUILLET 2026 10H00
LE JARDIN DEBOUT Solène LEFEVRE HEREPIAN
Le Jardin Debout cultive et récolte en milieu naturel des plantes aromatiques et médicinales selon le cahier des charges de l’agriculture biologique. Il s’agira ici de découvrir la partie cultivée.
Infos & réservations Office de Tourisme Bédarieux grand Orb +33(0) 4 67 95 08 79
MERCREDI 8 JUILLET 2026 10H00
LE JARDIN DEBOUT Solène LEFEVRE HEREPIAN
Le Jardin Debout cultive et récolte en milieu naturel des plantes aromatiques et médicinales selon le cahier des charges de l’agriculture biologique. Il s’agira ici de découvrir la partie cultivée, ainsi que les ressources naturelles et cultivées autour du jardin lui-même. On parlera des différentes facettes du métier de la situation spécifique du jardin, du travail de la terre, du choix des cultures et des étapes de transformation pour arriver aux produits finis tisanes, aromates, vinaigres et sels aux plantes. Une boisson aux plantes accompagnée d’une présentation des produits clôturera notre promenade-discussion.
Infos & réservations Office de Tourisme Bédarieux grand Orb +33(0) 4 67 95 08 79 .
Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr
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English :
WEDNESDAY, JULY 8, 2026 10H00
THE STANDING GARDEN ? Solène LEFEVRE ? HEREPIAN
Le Jardin Debout grows and harvests aromatic and medicinal plants in a natural environment, according to organic farming specifications. The aim here is to discover the cultivated part.
Info & reservations: Bédarieux grand Orb Tourist Office: +33(0) 4 67 95 08 79
L’événement LES MERCREDIS AU PAYS LE JARDIN DEBOUT 8 JUILLET 2026 10H00 Hérépian a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB