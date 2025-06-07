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Les mercredis créatifs avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Les mercredis créatifs avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Les mercredis créatifs avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Atelier de Vérône

Adresse : 16 ter place du commerce

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Aire-sur-l’Adour

Les mercredis créatifs avec Vérône

Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Les mercredis créatifs arrivent chez L’Atelier de Vérone juin juillet Aout !
Tu aimes créer, imaginer, découper, peindre et expérimenter ?
Alors viens rejoindre la bande des jeunes artistes en herbe pour des ateliers d’art plastique colorés et ludiques tout l’été
 6-10 ans 10h → 12h
 10-14 ans 14h → 16h
 Au programme
 Création
 Expérimentation
 Imagination
 Et surtout… du plaisir entre copains !
 Aire-sur-l’Adour
 Tous les mercredis Juin, Juillet & Août.   .

Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 22 51 

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English : Les mercredis créatifs avec Vérône

L’événement Les mercredis créatifs avec Vérône Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie

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