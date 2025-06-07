Les mercredis créatifs avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour
Les mercredis créatifs avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour mercredi 29 juillet 2026.
Aire-sur-l’Adour
Les mercredis créatifs avec Vérône
Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Les mercredis créatifs arrivent chez L’Atelier de Vérone juin juillet Aout !
Tu aimes créer, imaginer, découper, peindre et expérimenter ?
Alors viens rejoindre la bande des jeunes artistes en herbe pour des ateliers d’art plastique colorés et ludiques tout l’été
6-10 ans 10h → 12h
10-14 ans 14h → 16h
Au programme
Création
Expérimentation
Imagination
Et surtout… du plaisir entre copains !
Aire-sur-l’Adour
Tous les mercredis Juin, Juillet & Août. .
Atelier de Vérône 16 ter place du commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 22 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les mercredis créatifs avec Vérône
L’événement Les mercredis créatifs avec Vérône Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie
À voir aussi à Aire-sur-l'Adour (Landes)
- Rendez-vous aux Jardins thème La vue Aire-sur-l’Adour 5 juin 2026
- Les Pyrénées en 500 photos !, Médiathèque, Aire-sur-l’Adour 5 juin 2026
- Relooking et mise en beauté Aire-sur-l’Adour 6 juin 2026
- ATELIER CRÉATIF FABRICATION ENCENS Aire-sur-l’Adour 6 juin 2026
- Marché hebdomadaire du samedi Aire-sur-l’Adour 6 juin 2026