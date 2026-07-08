AGENDA · Aire-sur-l'Adour
Musicothérapie Aire-sur-l’Adour
mardi 21 juillet 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Musicothérapie
Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Musicothérapie avec Nathalie, musicothérapeute le mardi 21 juillet de 10h à 11h
Gratuit sur inscription .
Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
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English : Musicothérapie
L’événement Musicothérapie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-30 par Tourisme Aire Eugénie
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