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AGENDA · Aire-sur-l'Adour

Musicothérapie Aire-sur-l’Adour

mardi 21 juillet 2026 · Aire-sur-l'Adour

Musicothérapie Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Maison des familles
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Musicothérapie

Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Musicothérapie avec Nathalie, musicothérapeute le mardi 21 juillet de 10h à 11h
Gratuit sur inscription   .

Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68 

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English : Musicothérapie

L’événement Musicothérapie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-30 par Tourisme Aire Eugénie

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