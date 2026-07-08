Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Musicothérapie

Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Musicothérapie avec Nathalie, musicothérapeute le mardi 21 juillet de 10h à 11h

Gratuit sur inscription .

Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68

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English : Musicothérapie

L’événement Musicothérapie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-30 par Tourisme Aire Eugénie