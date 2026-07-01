Les mercredis dans les parcs La Boom Boum et le bal d’Offensive Brioche Parc de la Moline Marseille 12e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 12e Arrondissement

Les mercredis dans les parcs La Boom Boum et le bal d’Offensive Brioche

Mercredi 22 juillet 2026 de 17h à 21h. Parc de la Moline 27 Boulevard Marius Richard Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Concert participatif plein d’humour pour les enfants, suivi d’un bal déjanté !Enfants

Du baroque qui pète les plombs et des enfants qui font bouger les grands ? Bienvenue à La Boom Boum et Offensive Brioche !



17h Ouverture au public

17h30 La Boum Boom

18h30 Interlude avec Maria Robin

19h Bal d’Offensive Brioche



17h30 LA BOUM BOOM



Prêts pour une aventure pleine de rires et de mouvements ?

La Boum Boom est un concert participatif qui transforme l’imaginaire quotidien des enfants en aventures dansées.

Un moment collectif où musiques, textes, chorégraphies participatives et fantaisie se croisent dans un cocktail dynamisant et plein d’humour.

Durée 50 min

Tout public, spécialement conçu pour les enfants de 5 à 9 ans (ouvert à tous les motivés du dancefloor !)



19h OFFENSIVE BRIOCHE



Bienvenue dans ce joyeux bal baroque barré, échappé du château à la conquête de l’espace public ! Venez créer avec nous une tendre offensive vers la joie collective en brisant les codes de la bienséance pour un moment collectif agréable et fantaisiste, une brioche dans le jargon.

De Mozart à Bach, de Mazurka en Champenoise, vous redécouvrirez un répertoire classico-baroque ponctué d’ accidents anachroniques contemporains.

Des danses de couples au pogo aristocratique en passant par un déhanché latino, embarquez dans une aventure hors normes, une tendre offensive vers la danse collective.



Compagnie Comme un ouragan

Production Arts et Musiques .

Parc de la Moline 27 Boulevard Marius Richard Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A fun, interactive concert for kids, followed by a lively dance party!

L’événement Les mercredis dans les parcs La Boom Boum et le bal d’Offensive Brioche Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Ville de Marseille