Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Ars’Ys Jazz Quintet Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages
Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Ars’Ys Jazz Quintet Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages jeudi 14 mai 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Ars’Ys Jazz Quintet
Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14 19:15:00
Date(s) :
2026-05-14
Résistance Ars averezh
Vincent Mascart, saxophone Régis Huiban, accordéon Geoffrey Chaurand, guitare Julien Stevenin, contrebasse Hervé Lesvenan, piano, compositions
Ce programme en dix pièces trace un voyage musical d’une grande cohérence poétique. Hervé Lesvenan y déploie un jazz à la fois ancré dans l’histoire et tourné vers le vivant, où chaque composition porte une couleur, une matière, une mémoire.
Entre formations tutti, duos et solos, la musique respire, se resserre, s’élance. Un programme habité, où la beauté ne renonce jamais à dire quelque chose du monde.
Réservations sur festivalchapellepol@gmail.com ou au 02 29 61 13 60 .
Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English : Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Ars’Ys Jazz Quintet
L’événement Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Ars’Ys Jazz Quintet Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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