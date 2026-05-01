Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Bogdan Nesterenko Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Bogdan Nesterenko

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Accordéon bayan

Né en Ukraine, Bogdan Nesterenko est diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Kharkiv (Ukraine) en accordéon, direction d’orchestre, musique de chambre. Il a été lauréat de plusieurs Concours Internationaux d’Accordéon. Installé en France depuis 2006, Bogdan Nesterenko a donné un grand nombre de récitals en Europe, en solo et musique de chambre. On peut l’entendre sur les ondes de France Musique, BBC Radio ou sur CultureBox.

Bogdan Nesterenko joue sur un accordéon bayan de marque Jupiter , un instrument offrant, grâce à sa richesse de timbre et à ses multiples registres, des possibilités musicales très étendues.

Programme : J.S. Bach, M. Moussorgski

Réservations sur festivalchapellepol@gmail.com ou au 02 29 61 13 60 .

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English : Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Bogdan Nesterenko

L’événement Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Bogdan Nesterenko Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne