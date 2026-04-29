Les Mercredis de la Chapelle Pol Récital de piano Adrian Herpe Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages
Les Mercredis de la Chapelle Pol Récital de piano Adrian Herpe Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages mercredi 5 août 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Les Mercredis de la Chapelle Pol Récital de piano Adrian Herpe
Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 21:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Adrian Herpe, bien connu des habitués de la chapelle Pol, poursuit son perfectionnement au Conservatoire de Vienne. En parallèle, depuis 2025, il suit le programme DAI (Diplome d’Artiste interprète) au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. En 2024, il est lauréat des fondations Yamaha et Safran, et remporte le troisième prix du concours Bösendorfer, organisé au Musikverein de Vienne.
Il a été récemment reçu à la Fondation Gautier Capuçon et a aussi intégré le programme Jeune Talent de l’Académie Philippe Jaroussky. Il s’est également distingué au concours Les Étoiles du Piano à Roubaix, où il a terminé quatrième et a obtenu quatre prix spéciaux.
Programme L. Janáček, S. Prokofiev
Réservations festivalchapellepol.com ou 02 29 61 13 60 .
Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English : Les Mercredis de la Chapelle Pol Récital de piano Adrian Herpe
L’événement Les Mercredis de la Chapelle Pol Récital de piano Adrian Herpe Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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