Les mercredis de la Fabrique Elle était une fois La Fabrique à Paroles Paimpol

Les mercredis de la Fabrique Elle était une fois

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Fabrique à paroles vous propose plusieurs événements. Pour finir ce temps fort, nous vous proposons de venir chanter, papoter, lire, faire du collage, jouer, écrire, prendre le goûter… Bref, partager une après-midi, seul.e, entre ami.e.s, en famille, sur le thème des droits des femmes.

Au programme Jeux d’écriture proposés par la LDH, pour petit.e.s et grand.e.s, matrimoine atelier de collage pour mettre en avant une femme qui t’inspire, coin lecture (on a des livres, mais venez aussi avec vos textes!), la chorale partagera des chants engagés en faveur du droits des femmes. Pour toutes et tous, à partir de 8 ans. .

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les mercredis de la Fabrique Elle était une fois Paimpol a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol