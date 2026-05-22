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Les mercredis de la pelote basque Fronton municipal et complexe Guynemer Oloron-Sainte-Marie

Les mercredis de la pelote basque Fronton municipal et complexe Guynemer Oloron-Sainte-Marie

Les mercredis de la pelote basque Fronton municipal et complexe Guynemer Oloron-Sainte-Marie mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Fronton municipal et complexe Guynemer

Adresse : Allée du Fronton

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Oloron-Sainte-Marie

Les mercredis de la pelote basque

Fronton municipal et complexe Guynemer Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :
2026-07-29

DÉMONSTRATIONS de Pelote Basque ET EXPOSITION.
Des joueurs du Pilotari Club Oloronais proposeront une démonstration du jeu de Pelote Basque. Sur le même site, accès à l’exposition permanente (visite guidée) pour découvrir l’histoire de la Pelote Basque en vidéos et photos. Évocation des différentes disciplines et instruments qui composent ce sport traditionnel.   .

Fronton municipal et complexe Guynemer Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 02 09 43 

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English : Les mercredis de la pelote basque

L’événement Les mercredis de la pelote basque Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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