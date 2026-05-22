Les mercredis de la pelote basque Fronton municipal et complexe Guynemer Oloron-Sainte-Marie
Les mercredis de la pelote basque Fronton municipal et complexe Guynemer Oloron-Sainte-Marie mercredi 29 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Les mercredis de la pelote basque
Fronton municipal et complexe Guynemer Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-29
DÉMONSTRATIONS de Pelote Basque ET EXPOSITION.
Des joueurs du Pilotari Club Oloronais proposeront une démonstration du jeu de Pelote Basque. Sur le même site, accès à l’exposition permanente (visite guidée) pour découvrir l’histoire de la Pelote Basque en vidéos et photos. Évocation des différentes disciplines et instruments qui composent ce sport traditionnel. .
Fronton municipal et complexe Guynemer Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 02 09 43
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English : Les mercredis de la pelote basque
L’événement Les mercredis de la pelote basque Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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