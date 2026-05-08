Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne

Urrugne

Les Mercredis de la Pelote

rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Lever de rideau par l’école de pelote d’Urrugne, puis partie de pelote avec les adultes. .

rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mercredis de la Pelote

L’événement Les Mercredis de la Pelote Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque