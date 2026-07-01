Les mercredis de l’été sur la terrasse de l’Haliotis (restaurant de Roz Marine) Plage de Trestraou Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Les mercredis de l’été sur la terrasse de l’Haliotis (restaurant de Roz Marine)

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En juillet, plongez dans une ambiance rétro avec Franky et son bar à vinyles, sur la terrasse de l’Haliotis. .

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22

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English :

L’événement Les mercredis de l’été sur la terrasse de l’Haliotis (restaurant de Roz Marine) Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec