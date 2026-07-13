Les mercredis de l’été sur la terrasse de l’Haliotis (restaurant de Roz Marine) Plage de Trestraou Perros-Guirec
mercredi 5 août 2026 · Plage de Trestraou · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Les mercredis de l’été sur la terrasse de l’Haliotis (restaurant de Roz Marine)
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
En août, place aux sunsets, cocktails & music lounge avec ELEZO, entre la terrasse de l’Haliotis et le Ker Lounge. .
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22
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English :
L’événement Les mercredis de l’été sur la terrasse de l’Haliotis (restaurant de Roz Marine) Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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