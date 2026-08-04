Tournois de Bière Pong Dj Set Nom de Zeus ! Perros-Guirec
jeudi 6 août 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Tournois de Bière Pong Dj Set Nom de Zeus !
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Tournois de Bière Pong Dj Set avec Donn à Nom de Zeus !
Inscription en duo sur place ou sur Instagram.
Lots à gagner.
Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
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English :
L’événement Tournois de Bière Pong Dj Set Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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