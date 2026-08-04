Informations pratiques

Perros-Guirec

Tournois de Bière Pong Dj Set Nom de Zeus !

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Tournois de Bière Pong Dj Set avec Donn à Nom de Zeus !

Inscription en duo sur place ou sur Instagram.

Lots à gagner.

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70

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English :

L’événement Tournois de Bière Pong Dj Set Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Perros-Guirec