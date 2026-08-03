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AGENDA · Paimpol

Les mercredis de Poulafret Paimpol

mercredi 12 août 2026 · Paimpol

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Poulafret
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Les mercredis de Poulafret

Poulafret Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Concert à la dinguette de Poulafret Tino swing, Jazz manouche   .

Poulafret Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Les mercredis de Poulafret Paimpol a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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