Informations pratiques

Paimpol

Les mercredis de Poulafret

Poulafret Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert à la dinguette de Poulafret Tino swing, Jazz manouche .

Poulafret Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les mercredis de Poulafret Paimpol a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol