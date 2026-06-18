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Tir à l’arc Paimpol

Tir à l’arc Paimpol lundi 3 août 2026.

Adresse : terrain des sports

Ville : 22540 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Paimpol

Tir à l’arc

terrain des sports Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 15:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Visez juste sur des cibles classiques, mais aussi sur des cibles en 2D et en 3D pour une expérience plus immersive. Défiez votre précision et votre concentration à travers des petits jeux ludiques encadrés par nos animateurs. Une activité accessible à tous, mêlant fun, calme et maîtrise de soi !   .

terrain des sports Paimpol 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Tir à l’arc Paimpol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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