Tir à l’arc Paimpol
Tir à l’arc Paimpol lundi 3 août 2026.
Paimpol
Tir à l’arc
terrain des sports Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 15:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Visez juste sur des cibles classiques, mais aussi sur des cibles en 2D et en 3D pour une expérience plus immersive. Défiez votre précision et votre concentration à travers des petits jeux ludiques encadrés par nos animateurs. Une activité accessible à tous, mêlant fun, calme et maîtrise de soi ! .
terrain des sports Paimpol 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement Tir à l’arc Paimpol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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