AGENDA · Paimpol
Les mercredis de Poulafret Paimpol
mercredi 19 août 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Les mercredis de Poulafret
Poulafret Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Concert à la dinguette de Poulafret Kode Bar Crew, DJ .
Poulafret Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les mercredis de Poulafret Paimpol a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Paimpol (Côtes-d'Armor)
- Balade Crépusculaire Contée Paimpol 3 août 2026
- Visite guidée Dalmard Marine entrez dans les coulisses ! Quai de Kernoa Paimpol 4 août 2026
- Visite guidée Paimpol Cité des Islandais Place de la République Paimpol 4 août 2026
- Murder party L’Affaire Abbé Claude Abbaye de Beauport Paimpol 4 août 2026
- Balade Contée Crépusculaire Parking de l’Abbaye de Beauport Paimpol 4 août 2026