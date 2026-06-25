Balade Contée Crépusculaire Parking de l’Abbaye de Beauport Paimpol
Balade Contée Crépusculaire Parking de l’Abbaye de Beauport Paimpol mardi 4 août 2026.
Paimpol
Balade Contée Crépusculaire
Parking de l’Abbaye de Beauport Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Au cours d’une balade entre terre et mer, venez découvrir en famille le site de Beauport comme vous ne l’avez jamais vu. Venez écouter les contes et récits merveilleux comme vous n’en avez jamais entendus. Sur les chemins menant aux rêves, à l’imagination, aux veillées du temps jadis, nous nous retrouverons le temps d’une parenthèse enchantée. Inaccessible aux poussettes. .
Parking de l’Abbaye de Beauport Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 83 16
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English :
L’événement Balade Contée Crépusculaire Paimpol a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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