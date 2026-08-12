Informations pratiques

Les mercredis discu’thé Antipode Rennes Mercredi 7 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

L’équipe de l’Antipode vous propose une pause à La Cafét’. Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association.

* Ouverture de La Cafét’ : 15h30

* Début du mercredi discu’thé : 15h30

* Fin du mercredi discu’thé : 18h00

* Antipode – La Cafèt’

* Placement libre assis-debout

* Entrée libre et gratuite pour toutes et tous, adultes et enfants accompagné·es.

**Les mercredis discu’thé** – Rencontre – Ateliers

L’équipe de l’Antipode vous propose une pause à La Cafét’. Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association. Un lieu ouvert à toutes et à tous où la rencontre, l’échange et la solidarité sont invités. Pensée comme une place publique au cœur de l’Antipode, des thématiques, débats, ateliers, échanges littéraires, questions de sociétés, rencontres sont proposés par une équipe de bénévoles généreuse et affûtée pour discu’thé autour d’une petite touche sucrée. Bienvenue !

_*Les bénéfices des ventes de La Cafét’ vont autofinancer les sorties de l’accueil jeunes._

Tout au long de la saison, des ateliers en lien avec notre fil rouge Faire des vagues sont proposés. Détail des ateliers à venir dès octobre sur antipode-rennes.fr !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T18:00:00.000+02:00

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https://antipode-rennes.fr/agenda/les-mercredis-discu-1

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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