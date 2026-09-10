Les mercredis discu’thé, Antipode, Rennes
mercredi 2 décembre 2026 · Antipode · Rennes
Informations pratiques
Les mercredis discu’thé Mercredi 2 décembre, 15h30 Antipode Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
Ouverture de La Cafét’ : 15h30
Début du mercredi discu’thé : 15h30
Fin du mercredi discu’thé : 18h00
Antipode – La Cafèt’
Placement libre assis-debout
Entrée libre et gratuite pour toutes et tous, adultes et enfants accompagné·es.
Les mercredis discu’thé – Rencontre – Ateliers
L’équipe de l’Antipode vous propose une pause à La Cafét’. Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association. Un lieu ouvert à toutes et à tous où la rencontre, l’échange et la solidarité sont invités. Pensée comme une place publique au cœur de l’Antipode, des thématiques, débats, ateliers, échanges littéraires, questions de sociétés, rencontres sont proposés par une équipe de bénévoles généreuse et affûtée pour discu’thé autour d’une petite touche sucrée. Bienvenue !
*Les bénéfices des ventes de La Cafét’ vont autofinancer les sorties de l’accueil jeunes.
Tout au long de la saison, des ateliers en lien avec notre fil rouge Faire des vagues sont proposés. Détail des ateliers à venir dès octobre sur antipode-rennes.fr !
Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/les-mercredis-discu-3 »}]
Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association. animation atelier
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026