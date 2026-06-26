Châtillon-sur-Indre

Les mercredis du patrimoine Le vitrail gestes et inspirations

8 Place John Stewart de Buchan Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre des Mercredis du Patrimoine, cycle de rendez-vous proposé par l’association Association Rencontre avec le Patrimoine religieux pour sa deuxième journée intitulée Le vitrail gestes et inspirations .

Cet événement, invite le public à découvrir l’univers du vitrail à travers une approche à la fois patrimoniale et artisanale. Les participants sont d’abord accompagnés dans la découverte des vitraux de la collégiale Notre-Dame de Châtillon-sur-Indre par Olivier Geneste, chercheur associé au Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire, avant d’assister à une démonstration de peinture sur verre proposée par Nathalie Denoyer, vitrailliste à La Châtre. Cette dernière présente son savoir-faire, les différentes techniques de création et de restauration des vitraux, ainsi que les étapes de réalisation d’un décor peint sur verre. .

8 Place John Stewart de Buchan Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 57 secretariat.cfg36@yahoo.fr

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English :

As part of “Heritage Wednesdays,” a series of events organized by the Association Rencontre avec le Patrimoine religieux, the second session was titled “Stained Glass: Techniques and Inspiration.”

L’événement Les mercredis du patrimoine Le vitrail gestes et inspirations Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY