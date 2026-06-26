Les mercredis du patrimoine Le vitrail gestes et inspirations Châtillon-sur-Indre
Les mercredis du patrimoine Le vitrail gestes et inspirations Châtillon-sur-Indre mercredi 8 juillet 2026.
Châtillon-sur-Indre
Les mercredis du patrimoine Le vitrail gestes et inspirations
8 Place John Stewart de Buchan Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre des Mercredis du Patrimoine, cycle de rendez-vous proposé par l’association Association Rencontre avec le Patrimoine religieux pour sa deuxième journée intitulée Le vitrail gestes et inspirations .
Cet événement, invite le public à découvrir l’univers du vitrail à travers une approche à la fois patrimoniale et artisanale. Les participants sont d’abord accompagnés dans la découverte des vitraux de la collégiale Notre-Dame de Châtillon-sur-Indre par Olivier Geneste, chercheur associé au Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire, avant d’assister à une démonstration de peinture sur verre proposée par Nathalie Denoyer, vitrailliste à La Châtre. Cette dernière présente son savoir-faire, les différentes techniques de création et de restauration des vitraux, ainsi que les étapes de réalisation d’un décor peint sur verre. .
8 Place John Stewart de Buchan Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 57 secretariat.cfg36@yahoo.fr
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English :
As part of “Heritage Wednesdays,” a series of events organized by the Association Rencontre avec le Patrimoine religieux, the second session was titled “Stained Glass: Techniques and Inspiration.”
L’événement Les mercredis du patrimoine Le vitrail gestes et inspirations Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY
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