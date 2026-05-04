Échillais

Les Mercredis Jazz Échillais

Parc de verdure derrière l’école Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Les Mercredis Jazz vous font découvrir Échillais. Au programme visite commentée et concert AKAGERA Traverse .

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Parc de verdure derrière l’école Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

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English : Jazz Wednesdays Échillais

Jazz Wednesdays offer you the chance to discover Échillais. On the programme: a guided tour and a concert by AKAGERA, ‘Traverse’.

L’événement Les Mercredis Jazz Échillais Échillais a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan