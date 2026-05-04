Les Mercredis Jazz Échillais Échillais
Les Mercredis Jazz Échillais Échillais mercredi 5 août 2026.
Échillais
Les Mercredis Jazz Échillais
Parc de verdure derrière l’école Échillais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Les Mercredis Jazz vous font découvrir Échillais. Au programme visite commentée et concert AKAGERA Traverse .
.
Parc de verdure derrière l’école Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jazz Wednesdays Échillais
Jazz Wednesdays offer you the chance to discover Échillais. On the programme: a guided tour and a concert by AKAGERA, ‘Traverse’.
L’événement Les Mercredis Jazz Échillais Échillais a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Échillais (Charente-Maritime)
- Méli-mélo d’histoires Médiathèque Échillais 30 mai 2026
- Blablapages junior Médiathèque Échillais 3 juin 2026
- Concert Franck et Damien Médiathèque d’Échillais Échillais 5 juin 2026
- Voyage sensoriel pour les tout-petits Médiathèque Échillais 15 juillet 2026
- Visite guidée Si tu ne viens pas à la Gardette, La Gardette ira à toi ! Rue de la Pouline Échillais 27 juillet 2026