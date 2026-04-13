Voyage sensoriel pour les tout-petits Médiathèque Échillais
Voyage sensoriel pour les tout-petits Médiathèque Échillais mercredi 15 juillet 2026.
Échillais
Voyage sensoriel pour les tout-petits
Médiathèque 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:45:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Le Festival *Entre Vents et Marais* propose un atelier musical pour les tout-petits, animé par deux musiciennes, mêlant flûte et violon pour éveiller leurs sens.
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Médiathèque 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
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English : Sensory journey for toddlers
The Festival *Entre Vents et Marais* offers a musical workshop for toddlers, led by two musicians, mixing flute and violin to awaken their senses.
L’événement Voyage sensoriel pour les tout-petits Échillais a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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