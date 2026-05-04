La Gripperie-Saint-Symphorien

Les Mercredis Jazz La Gripperie

Terrain en herbe à côté de l’église La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Les Mercredis Jazz vous font découvrir la commune La Gripperie Saint Symphorien. Au programme balade nature et concert Fred Dupin Valve Trombone .

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Terrain en herbe à côté de l’église La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

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English : Jazz Wednesdays La Gripperie

Jazz Wednesdays offer you the chance to explore the village of La Gripperie Saint Symphorien. On the programme: a nature walk and a concert by Fred Dupin, ‘Valve Trombone’.

L’événement Les Mercredis Jazz La Gripperie La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan