Les Mercredis Jazz La Gripperie La Gripperie-Saint-Symphorien
Les Mercredis Jazz La Gripperie La Gripperie-Saint-Symphorien mercredi 22 juillet 2026.
La Gripperie-Saint-Symphorien
Les Mercredis Jazz La Gripperie
Terrain en herbe à côté de l’église La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Les Mercredis Jazz vous font découvrir la commune La Gripperie Saint Symphorien. Au programme balade nature et concert Fred Dupin Valve Trombone .
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Terrain en herbe à côté de l’église La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
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English : Jazz Wednesdays La Gripperie
Jazz Wednesdays offer you the chance to explore the village of La Gripperie Saint Symphorien. On the programme: a nature walk and a concert by Fred Dupin, ‘Valve Trombone’.
L’événement Les Mercredis Jazz La Gripperie La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan