La Gripperie-Saint-Symphorien

Play Festival Entre Vents et Marais

Église La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais.

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Église La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

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English : Play: Entre Vents et Marais Festival

As part of the Entre Vents et Marais festival.

L’événement Play Festival Entre Vents et Marais La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan