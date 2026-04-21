Play Festival Entre Vents et Marais La Gripperie-Saint-Symphorien
Play Festival Entre Vents et Marais La Gripperie-Saint-Symphorien jeudi 16 juillet 2026.
La Gripperie-Saint-Symphorien
Play Festival Entre Vents et Marais
Église La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais.
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Église La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr
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English : Play: Entre Vents et Marais Festival
As part of the Entre Vents et Marais festival.
L’événement Play Festival Entre Vents et Marais La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan