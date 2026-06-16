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Les Mercredis Musicaux Chœur les Embruns Place de l’église Le Pouliguen

Les Mercredis Musicaux Chœur les Embruns Place de l’église Le Pouliguen mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Eglise Saint-Nicolas

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Le Pouliguen

Les Mercredis Musicaux Chœur les Embruns

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Voyage à travers le temps

Programme à définir.   .

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire   contact@choeurlesembruns.fr

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English :

L’événement Les Mercredis Musicaux Chœur les Embruns Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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