Les mercredis street art !, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Les mercredis street art ! 9 septembre 2026 – 9 juin 2027, certains mercredis Le 20 mille Loire-Atlantique

30€/55€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Fin : 2027-06-09T14:00:00+02:00 – 2027-06-09T16:00:00+02:00

Le programme de l’atelier en 4 parties :

1-creation du monstre (concept)

2-esquisse et peinture du monstre.

3- découpage

4-collage

Bonus: à la fin les enfants repartent avec un sticker de leurs monstre imprimé en direct à la mini imprimante thermique !

Le matériel créatif est fourni.

Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !

Les mercredis street art sont animés par Codel

Atelier accessible à tou·te·s !

Dates possibles :

– 9 septembre

– 7 octobre

– 4 novembre

– 9 décembre

– 13 janvier

– 10 février

– 10 mars

–14 avril

– 12 mai

– 9 juin

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-mercredis-street-art/date:2026-09-09 »}]

Atelier pour expérimenter le street art avec Codel !