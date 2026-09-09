Les mercredis street art !, Le 20 mille, Nantes
mercredi 9 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
Les mercredis street art ! 9 septembre 2026 – 9 juin 2027, certains mercredis Le 20 mille Loire-Atlantique
30€/55€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00
Fin : 2027-06-09T14:00:00+02:00 – 2027-06-09T16:00:00+02:00
Le programme de l’atelier en 4 parties :
1-creation du monstre (concept)
2-esquisse et peinture du monstre.
3- découpage
4-collage
Bonus: à la fin les enfants repartent avec un sticker de leurs monstre imprimé en direct à la mini imprimante thermique !
Le matériel créatif est fourni.
Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !
Les mercredis street art sont animés par Codel
Atelier accessible à tou·te·s !
Dates possibles :
– 9 septembre
– 7 octobre
– 4 novembre
– 9 décembre
– 13 janvier
– 10 février
– 10 mars
–14 avril
– 12 mai
– 9 juin
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-mercredis-street-art/date:2026-09-09 »}]
Atelier pour expérimenter le street art avec Codel !
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