Savenay

Les merveilles du Syl

La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Partez pour une balade à la découverte de la richesse des marais.

Comment fonctionne un cours d’eau ? Que peut-on observer dans les marais ? Qu’est ce que la continuité écologique ? Autant de questions à explorer ensemble au fil de cette sortie conviviale autour du patrimoine de Savenay.

Le parcours est rythmé par des temps d’échange, d’observation et de petites activités. Environs 4km sur chemins naturels.

Il ne s’agit pas d’une randonnée sportive, mais il est recommandé d’être à l’aise pour marcher plusieurs kilomètres et de prévoir des chaussures adaptées.

Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Inscription gratuite auprès du CPIE Loire Océane .

La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96

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English :

L’événement Les merveilles du Syl Savenay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay