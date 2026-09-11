Informations pratiques

Forges-les-Eaux

Les Messagers font leurs Shows à Forges-les-Eaux !

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le samedi 12 septembre à 20h, rendez-vous à l’Espace de Forges pour un spectacle musical mêlant chant, danse, énergie et émotions !

Un spectacle porté par une équipe de bénévoles au profit d’associations venant en aide aux enfants en situation de polyhandicap.

Samedi 12 septembre 2026 20h

Espace de Forges Forges-les-Eaux

Tarif 15 € .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie contactspectaclemusical@gmail.com

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English : Les Messagers font leurs Shows à Forges-les-Eaux !

L’événement Les Messagers font leurs Shows à Forges-les-Eaux ! Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux