Les Messagers font leurs Shows à Forges-les-Eaux ! Forges-les-Eaux
samedi 12 septembre 2026 · Forges-les-Eaux
Informations pratiques
Forges-les-Eaux
Les Messagers font leurs Shows à Forges-les-Eaux !
Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le samedi 12 septembre à 20h, rendez-vous à l’Espace de Forges pour un spectacle musical mêlant chant, danse, énergie et émotions !
Un spectacle porté par une équipe de bénévoles au profit d’associations venant en aide aux enfants en situation de polyhandicap.
Samedi 12 septembre 2026 20h
Espace de Forges Forges-les-Eaux
Tarif 15 € .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie contactspectaclemusical@gmail.com
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English : Les Messagers font leurs Shows à Forges-les-Eaux !
L’événement Les Messagers font leurs Shows à Forges-les-Eaux ! Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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