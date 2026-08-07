Les Mini explorateurs Gavray Gavray-sur-Sienne
mardi 27 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Les Mini explorateurs
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 09:30:00
fin : 2026-10-27 11:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Groupe de parents de jeunes enfants 0-3 ans.
Nous proposons des activités manuelles et sensorielles, livres et jeux pour enfants. .
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : Les Mini explorateurs
L’événement Les Mini explorateurs Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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