Les Mini explorateurs Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Les Mini explorateurs

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 09:30:00

fin : 2026-11-24 11:30:00

Date(s) :

2026-11-24

Groupe de parents de jeunes enfants 0-3 ans.

Nous proposons des activités manuelles et sensorielles, livres et jeux pour enfants. .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Les Mini explorateurs

L’événement Les Mini explorateurs Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme