LES MISERABLES THEATRE HEBERTOT Paris

LES MISERABLES Début : 2026-05-21 à 21:00. Tarif : – euros.

LES MISERABLESD’après Victor HugoUne fresque bouleversante et spectaculaire, avec 10 comédiens et 70 costumes, qui vous fera revivre l’épopée de Victor Hugo sur scène.Après la comédie musicale mondiale et de multiples adaptations au cinéma, le Théâtre Hébertot fait revivre sur scène le chef-d’œuvre de Victor Hugo dans la version théâtrale flamboyante créée par la Compagnie Chouchenko.1h50 d’émotion et de souffle épique, du drame intime de Fantine aux barricades de 1832, avec Jean Valjean comme figure de rédemption et d’humanité.Adaptation et mise en scène : Manon MontelCréation lumière : Manon Montel et Mathias BauretChorégraphies : Claire FaurotMusique et composition : Jean-Baptiste des BoscsConception vidéo : Léo PagetCostumes : Patricia de Fenoyl, Louis-Antoine HernandezAvecSacha Petronijevic : Jean ValjeanThomas Willaime : JavertAmbre Rochard : Cosette et EnjolrasLéo Paget : MariusManon Montel : Fantine et GavrocheClaire Faurot : Madame ThénardierRoch-Antoine Albaladejo : Thénardier et FeuillyJean-Baptiste des Boscs : CourfeyracJonas Battello : ProuvaireAlain Guillo : Monseigneur Bienvenue et GillenormandAvis presse :presse en parleL’Express : « Un résultat puissant et bouleversant, mêlant intensité émotionnelle et portée politique. »Le Figaro : « Une adaptation audacieuse et excellente. Les comédiens interprètent de manière remarquable tous les personnages. »Le Monde : « De véritables tableaux de beauté, servis par des comédiens impressionnants. »France Info : « Une grande fresque populaire servie avec énergie et inventivité. »La Terrasse : « Une mise en scène éclatante qui restitue l’élan et la force de Victor Hugo. »Théâtre du Blog : « Du théâtre épique, drôle et bouleversant. »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE HEBERTOT 78 Bis Boulevard Batignolles 75017 Paris 75