Les Miss Tinguettes chansons d’hier et d’avant Blandouet Blandouet-Saint Jean

Blandouet-Saint Jean

Les Miss Tinguettes chansons d’hier et d’avant

Blandouet 7 Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 20:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Des années folles aux années vintages, un joyeux apéro en musique à la guinguette de l’association Au coin de la rue

Lucette et Pierrette, les Miss’Tinguettes, vous racontent en chansons leurs souvenirs de vacances et tous les petits drames et les grands bonheur de leur vie.

Un duo accordéon-voix chanté et joué sur des vieux airs de Piaf, Delair, Bourvil et bien d’autres.

Un duo drôle parfois mélancolique, un brin osé ! .

Blandouet 7 Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 76 58 71 christinecoindelarue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the roaring twenties to the vintages, a musical aperitif at the Au coin de la rue association’s guinguette

L’événement Les Miss Tinguettes chansons d’hier et d’avant Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons