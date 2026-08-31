Les Mondes de Jules par la Tite Compagnie Chambray-lès-Tours
vendredi 22 janvier 2027 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
Les Mondes de Jules par la Tite Compagnie
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 11.6 – 11.6 – 0 EUR
11.6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-01-22 19:30:00
fin : 2027-01-22 20:30:00
Date(s) :
2027-01-22
Et si une nuit pouvait changer toute une vie ? Paris, 1858. Le jeune Jules Verne rêve de devenir écrivain. Une rencontre mystérieuse l’entraîne dans un voyage fantastique à la découverte de personnages mythiques. Aventure, humour et fantaisie embarquez avec lui !
Et si une nuit pouvait changer toute une vie ? Paris, 1858. Le jeune Jules Verne rêve de devenir écrivain. Une rencontre mystérieuse l’entraîne dans un voyage fantastique à la découverte de personnages mythiques. Aventure, humour et fantaisie embarquez avec lui ! 11.6 .
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82
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English :
What if one night could change a whole life? Paris, 1858. The young Jules Verne dreams of becoming a writer. A mysterious encounter takes him on a fantastic journey to discover mythical characters. Adventure, humor, and fantasy: come along with him!
L’événement Les Mondes de Jules par la Tite Compagnie Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 37