Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Les Mondes de Jules par la Tite Compagnie

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 11.6 – 11.6 – 0 EUR

11.6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-22 19:30:00

fin : 2027-01-22 20:30:00

Date(s) :

2027-01-22

Et si une nuit pouvait changer toute une vie ? Paris, 1858. Le jeune Jules Verne rêve de devenir écrivain. Une rencontre mystérieuse l’entraîne dans un voyage fantastique à la découverte de personnages mythiques. Aventure, humour et fantaisie embarquez avec lui !

Et si une nuit pouvait changer toute une vie ? Paris, 1858. Le jeune Jules Verne rêve de devenir écrivain. Une rencontre mystérieuse l’entraîne dans un voyage fantastique à la découverte de personnages mythiques. Aventure, humour et fantaisie embarquez avec lui ! 11.6 .

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82

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English :

What if one night could change a whole life? Paris, 1858. The young Jules Verne dreams of becoming a writer. A mysterious encounter takes him on a fantastic journey to discover mythical characters. Adventure, humor, and fantasy: come along with him!

L’événement Les Mondes de Jules par la Tite Compagnie Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 37