Les monstres des mondes disparus, Espace Gaïa – Prieuré Saint-Martin, Montereau-Fault-Yonne

Informations pratiques

Les monstres des mondes disparus 19 et 20 septembre Espace Gaïa – Prieuré Saint-Martin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les monstres des mondes disparus

Partir à la découverte d’une vie très lointaine avec des représentations animales terrifiantes pour certaines.

Depuis le Paléozoique, il y a 600 Millions d’années jusqu’à l’origine de l’Humanité, c’est un parcours incroyable qui est proposé aux visiteurs petits et grands.

Des animations sont présentées comme par exemple un bac à fouille archéologique et paléontologique…

Espace Gaïa – Prieuré Saint-Martin 19 rue du Prieuré 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 La Maison Garnier Seine-et-Marne Île-de-France 06 37 07 68 81 http://www.cristalgaia.com Prieuré fondé en 908, dépendant de l’abbaye bénédictine de Saint-Lomer de Blois, converti en ferme au XVIIe siècle, on peut facilement retrouver ses proportions d’origine. L’entrée principale conserve des vestiges de constructions des XIIe et XIIIe siècles (colonnes,voûtes…). De solides contreforts à l’ouest soutiennent un bâtiment claustral à étages, composé de diverses époques. L’église est d’une construction très ancienne. Elle ne conserve de son origine romane que les proportions. La nef a longtemps fait fonction de grange et le chœur de logement. Elle demeure l’une des rares églises au chœur roman surélevé. La saillie de son clocher abaissé jusqu’au rampant du toit marque la place qu’il occupait alors qu’il appelait les moines à la prière. Plus au sud, se trouvait la cimetière des moines et un ancien corps de garde ou une loge de portier. SNCF gare de Montereau / A5, A6, N7

Exposition « Les monstres des mondes disparus »

©Gilles Goracy 2026