Les Mordus de la Mirabelle Bayon
Les Mordus de la Mirabelle Bayon samedi 25 avril 2026.
Les Mordus de la Mirabelle
Bayon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Depuis 1936 la fête de la mirabelle occupe une place importante dans l’agenda de Bayon. Cette année, les célébrations reprennent, entre traditions et nouveautés! Au programme: marché des producteurs et artisans locaux, stands, food trucks, randonnées thématiques et culturelles, land art, concours photo, fresques murales, tournois sportifs, course de chars à pédales…
Inscriptions pour la course de chars et informations au 06 18 04 88 52 ou par mail à lesmordusdelamirabelle@gmail.comTout public
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Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 04 88 52 lesmordusdelamirabelle@gmail.com
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English :
Since 1936, the Mirabelle plum festival has played an important role in Bayon’s calendar. This year, the celebrations are back, with a mix of tradition and innovation! On the program: local producers’ and craftsmen’s market, stalls, food trucks, themed and cultural walks, land art, photo competition, murals, sports tournaments, pedal-cart race…
Registration for the cart race and information on 06 18 04 88 52 or by e-mail at lesmordusdelamirabelle@gmail.com
L’événement Les Mordus de la Mirabelle Bayon a été mis à jour le 2026-03-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS