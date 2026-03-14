Les Mordus de la Mirabelle

Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Depuis 1936 la fête de la mirabelle occupe une place importante dans l’agenda de Bayon. Cette année, les célébrations reprennent, entre traditions et nouveautés! Au programme: marché des producteurs et artisans locaux, stands, food trucks, randonnées thématiques et culturelles, land art, concours photo, fresques murales, tournois sportifs, course de chars à pédales…

Inscriptions pour la course de chars et informations au 06 18 04 88 52 ou par mail à lesmordusdelamirabelle@gmail.comTout public

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Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 04 88 52 lesmordusdelamirabelle@gmail.com

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English :

Since 1936, the Mirabelle plum festival has played an important role in Bayon’s calendar. This year, the celebrations are back, with a mix of tradition and innovation! On the program: local producers’ and craftsmen’s market, stalls, food trucks, themed and cultural walks, land art, photo competition, murals, sports tournaments, pedal-cart race…

Registration for the cart race and information on 06 18 04 88 52 or by e-mail at lesmordusdelamirabelle@gmail.com

L’événement Les Mordus de la Mirabelle Bayon a été mis à jour le 2026-03-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS