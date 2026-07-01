Les mouches qui miaulent Festival Voce Humana Place de l’Église Ploumilliau

Informations pratiques

Ploumilliau

Les mouches qui miaulent Festival Voce Humana

Place de l’Église Eglise Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Trio de chant polyphonique a cappella accompagné de percussions corporelles. Vous découvrirez des chants traditionnels des quatre coins du monde. Une ballade sonore qui vous transportera des plaines bulgares aux tempêtes bretonnes en passant par les montagnes d’Afrique du Nord. Venez prendre part à cet envol vers d’autres escales musicales. Ouvrez grand vos ailes et vos oreilles .

Place de l’Église Eglise Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Les mouches qui miaulent Festival Voce Humana Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose