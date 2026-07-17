Les moulins de la Guirère : patrimoines en danger, Les moulins de la Guirère, Boismé

Informations pratiques

Les moulins de la Guirère : patrimoines en danger Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Les moulins de la Guirère Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les derniers vestiges des moulins à vent de la commune au cours d’une visite guidée retraçant le parcours du grain au pain et les évolutions techniques du Moyen Âge à la Première Guerre mondiale.

Une exposition documentaire complétera la visite.

Buvette sur place.

Animation de cerfs-volants selon les conditions météorologiques.

Les moulins de la Guirère Le moulin de la Guirère, 79300 Boismé Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Découvrez les derniers vestiges des moulins à vent de la commune au cours d’une visite guidée retraçant le parcours du grain au pain et les évolutions techniques du Moyen Âge à la Première Guerre la…

©Histoire&PatrimoinedeBoismé