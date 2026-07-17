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Les moulins de la Guirère : patrimoines en danger, Les moulins de la Guirère, Boismé

dimanche 20 septembre 2026 · Les moulins de la Guirère · Boismé

Les moulins de la Guirère : patrimoines en danger, Les moulins de la Guirère, Boismé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les moulins de la Guirère
Adresse
Le moulin de la Guirère, 79300 Boismé
Ville
79300 Boismé
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Les moulins de la Guirère : patrimoines en danger Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Les moulins de la Guirère Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les derniers vestiges des moulins à vent de la commune au cours d’une visite guidée retraçant le parcours du grain au pain et les évolutions techniques du Moyen Âge à la Première Guerre mondiale.
Une exposition documentaire complétera la visite.

Buvette sur place.
Animation de cerfs-volants selon les conditions météorologiques.

Les moulins de la Guirère Le moulin de la Guirère, 79300 Boismé Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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