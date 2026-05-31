Les murs de Bonnevaux ont une histoire, Abbaye de Bonnevaux, Marcay, Marçay

Les murs de Bonnevaux ont une histoire 19 et 20 septembre Abbaye de Bonnevaux, Marcay Vienne

Gratuit. Limité à 10 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au coeur d’un domaine de 64 ha, venez découvrir l’Abbaye de Bonnevaux et son histoire à travers le temps.

Visite guidée francophone limitée à 10 personnes maximum. Réservation obligatoire par email à : contact@bonnevauxabp.com

Horaires des visites les samedi 19 et dimanche 20 :

13h30

15h00

16h30

Merci de vous présenter sur le site 10 minutes avant la visite. Cette visite est uniquement extérieure, l’intérieur des bâtiments ne sera pas accessible. Cette visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Au plaisir de vous accueillir à Bonnevaux!!!

Abbaye de Bonnevaux, Marcay Bonnevaux, 86370 Marçay Marçay 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://bonnevauxwccm.org/fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@bonnevauxabp.com »}] [{« link »: « mailto:contact@bonnevauxabp.com »}] Parking sur place.

Au coeur d’un domaine de 64 ha, venez découvrir l’Abbaye de Bonnevaux et son histoire à travers le temps.

©Abbaye de Bonnevaux