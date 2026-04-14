Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”, Oradea
Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”, Oradea samedi 23 mai 2026.
Les musées d’Oradea se réunissent ! Samedi 23 mai, 19h00 Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” Bihor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00
Visite libre
Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” 13, Str. Aurel Lazăr, 410043, Oradea Oradea 410043 Olosig Bihor +40771 741 881 http://www.mtariicrisurilor.ro https://www.facebook.com/MuzeulTariiCrisurilor Visite libre
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