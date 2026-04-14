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Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”, Oradea

Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”, Oradea

Les musées d’Oradea se réunissent !, Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”, Oradea samedi 23 mai 2026.

Lieu : Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”

Adresse : 13, Str. Aurel Lazăr, 410043, Oradea

Ville : 410043 Oradea

Département : Bihor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Les musées d’Oradea se réunissent ! Samedi 23 mai, 19h00 Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” Bihor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:59:00+02:00

Visite libre

Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” 13, Str. Aurel Lazăr, 410043, Oradea Oradea 410043 Olosig Bihor +40771 741 881 http://www.mtariicrisurilor.ro https://www.facebook.com/MuzeulTariiCrisurilor Visite libre
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©Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

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