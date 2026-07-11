Informations pratiques

Cormont

Les Muses Buissonnières à Cormont

Cormont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-04

Dans le cadre du Festival des Malins Plaisirs

– Mardi 4 août à 15h30

– Mercredi 5 août à 15h30

– Jeudi 6 août à 15h30

Lieu devant l’Egllise de Cormont

—————————–

L’Eglise Saint-Michel est l’un des fleurons du patrimoine de la commune. Les guides experts de l’Office de Tourisme vous en proposent une visite à la fois érudite et décontractée avant de poursuivre à travers les rues du village.

Durée 1h Gratuit Rendez-vous devant l’église de Cormont

Informations et réservations billetterie@lesmalinsplaisirs.com ou 06 98 90 28 08

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec Les Malins Plaisirs

Crédit .

Cormont 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 98 90 28 08 billetterie@lesmalinsplaisirs.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Muses Buissonnières à Cormont Cormont a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer