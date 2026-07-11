Les Muses Buissonnières à Cormont Cormont
mardi 4 août 2026 · Cormont
Informations pratiques
Cormont
Les Muses Buissonnières à Cormont
Cormont Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-04
Dans le cadre du Festival des Malins Plaisirs
– Mardi 4 août à 15h30
– Mercredi 5 août à 15h30
– Jeudi 6 août à 15h30
Lieu devant l’Egllise de Cormont
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L’Eglise Saint-Michel est l’un des fleurons du patrimoine de la commune. Les guides experts de l’Office de Tourisme vous en proposent une visite à la fois érudite et décontractée avant de poursuivre à travers les rues du village.
Durée 1h Gratuit Rendez-vous devant l’église de Cormont
Informations et réservations billetterie@lesmalinsplaisirs.com ou 06 98 90 28 08
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec Les Malins Plaisirs
Crédit .
Cormont 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 98 90 28 08 billetterie@lesmalinsplaisirs.com
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English :
L’événement Les Muses Buissonnières à Cormont Cormont a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer