Les Musicales dans les Vignes Ahinama RD 19 Route d’Aix Coudoux
mardi 11 août 2026 · RD 19 Route d'Aix · Coudoux
Informations pratiques
Coudoux
Les Musicales dans les Vignes Ahinama
Mardi 11 août 2026 à partir de 18h30. RD 19 Route d’Aix Château Saint Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Vivez une soirée cubaine festive et chaleureuse avec Ahinama ! Quatre artistes d’exception vous entraînent dans un voyage musical rythmé, entre grands classiques cubains, émotions, danse et énergie latine.
Quatre grands artistes de la scène cubaine du sud de la France: Maura Isabel Pianiste et chanteuse, Yoandy San Martin,Philippe Ciminato, percussionnistes et Ernesto Montalvo Reyes, trompettiste, réunis pour vous proposer une soirée pleine de joie, dansante et chantante, sur des grands airs de la musique cubaine, et d’autres moins connus, arrangés pour l’occasion à la sauce Ahinama!!
Cette alchimie de grands talents offre un Spectacle d’une qualité exceptionnelle, une nouvelle sensation latine des bords de la Méditerranée qui invite à la danse aissez-vous envoûter par ces quatre voix latines que vous n’êtes pas prêts d’oublier. A bailar, Ahinamal!
Isabel MAURA Chant / Piano
Ernesto MONTALVO REYES Choeurs / Trompette
Yoandy SAN MARTIN Choeurs / Percussions
Philippe CIMINATO Choeurs / Percusions
18h30 Accueil
19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place
20h30 Concert (durée approx. 1h30)
Billetterie sur place* **
*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles
**selon places disponibles
Infos pratiques
Placement libre
Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets
Billetterie sur place .
RD 19 Route d’Aix Château Saint Hilaire Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68 boutique@chateau-saint-hilaire.fr
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English :
Experience a festive and warm Cuban evening with Ahinama! Four exceptional artists will take you on a rhythmic musical journey featuring Cuban classics, emotion, dance, and Latin energy.
L’événement Les Musicales dans les Vignes Ahinama Coudoux a été mis à jour le 2026-07-06 par Provence Tourisme