Les Musicales dans les Vignes Ahinama RD 19 Route d’Aix Coudoux

Informations pratiques

Coudoux

Les Musicales dans les Vignes Ahinama

Mardi 11 août 2026 à partir de 18h30. RD 19 Route d’Aix Château Saint Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Vivez une soirée cubaine festive et chaleureuse avec Ahinama ! Quatre artistes d’exception vous entraînent dans un voyage musical rythmé, entre grands classiques cubains, émotions, danse et énergie latine.

Quatre grands artistes de la scène cubaine du sud de la France: Maura Isabel Pianiste et chanteuse, Yoandy San Martin,Philippe Ciminato, percussionnistes et Ernesto Montalvo Reyes, trompettiste, réunis pour vous proposer une soirée pleine de joie, dansante et chantante, sur des grands airs de la musique cubaine, et d’autres moins connus, arrangés pour l’occasion à la sauce Ahinama!!



Cette alchimie de grands talents offre un Spectacle d’une qualité exceptionnelle, une nouvelle sensation latine des bords de la Méditerranée qui invite à la danse aissez-vous envoûter par ces quatre voix latines que vous n’êtes pas prêts d’oublier. A bailar, Ahinamal!



Isabel MAURA Chant / Piano

Ernesto MONTALVO REYES Choeurs / Trompette

Yoandy SAN MARTIN Choeurs / Percussions

Philippe CIMINATO Choeurs / Percusions



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

RD 19 Route d’Aix Château Saint Hilaire Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68 boutique@chateau-saint-hilaire.fr

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English :

Experience a festive and warm Cuban evening with Ahinama! Four exceptional artists will take you on a rhythmic musical journey featuring Cuban classics, emotion, dance, and Latin energy.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Ahinama Coudoux a été mis à jour le 2026-07-06 par Provence Tourisme